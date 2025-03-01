Телемедицинскими консультациями смогут воспользоваться все пациенты МОДКТОБ

«Ежедневно врачи МОДКТОБ готовы оказать телемедицинскую консультацию по системе врач → врач. Благодаря современным возможностям врач по месту жительства может организовать «консилиум» с узким специалистом», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Уже с марта получить телемедицинскую консультацию сможет каждый пациент, прошедший стационарное лечение в стенах МОДКТОБ.

«Для чего это делается и организовывается? Во-первых, курация пациента после хирургического или консервативного лечения в стационаре МОДКТОБ. Решение о повторной госпитализации по результатам обследования. Во-вторых, при необходимости решение об очной консультации или назначении дополнительных диагностических мероприятий. И в-третьих, если реабилитационный период идет не совсем гладко и требуется консультация специалиста», — добавил Александр Григорьев.

Телемедицина — прекрасный инструмент для оптимизации нескольких узких специалистов в одном месте для решения спорных вопросов, а главное — экономия времени пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.