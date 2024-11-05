Технологии и время: врач рассказала о долгом восстановлении после инсульта

Восстановление после инсульта — процесс, который сильно варьируется от человека к человеку. На вопрос о том, возможно ли полностью восстановиться после него, нельзя дать однозначный ответ, так как многое зависит от тяжести инсульта, его типа и своевременности оказания медпомощи, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Основным фактором, влияющим на успешность восстановления, является скорость реагирования на симптомы инсульта. Чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы на минимизацию ущерба», — сказала Чудинская.

Она подчеркнула, что первые 3-4 часа после инсульта считаются «золотым временем», когда введение тромболитических препаратов способно восстановить кровоток и предотвратить дальнейшее повреждение клеток мозга. Это особенно актуально для ишемического инсульта, который возникает вследствие закупорки артерий.

«В случае геморрагического инсульта, который связан с разрывом сосудов и кровоизлиянием в мозг, ситуация более сложная, и восстановление может быть менее полным», — добавила доктор.

По ее словам, даже в тех случаях, когда помощь была оказана своевременно, восстановление требует значительных усилий. Реабилитационный процесс может занимать месяцы или даже годы и включает различные виды терапии: физиотерапию, логопедическую помощь, занятия с эрготерапевтами.

«В последние годы технологии сделали значительный шаг вперед, предоставив пациентам с инсультом новые возможности для восстановления, такие как использование роботизированных тренажеров или нейроинтерфейсов, которые помогают восстанавливать утраченные функции мозга», — отметила невролог.

Как уточнила специалист, полное восстановление далеко не всегда возможно, для многих людей после инсульта реабилитация становится долгим и трудным процессом, требующим терпения и поддержки окружающих.