Россиянам указали на опасность тату на дому на примере гибели петербурженки

Тату-мастер Владимир Ермак предположил, почему в Санкт-Петербурге 24-летняя тату-модель умерла через неделю после домашнего сеанса рисунков на теле. Эксперт убежден, что девушка ушла из жизни из-за ошибки людей, которые набивали ей татуировку, сообщает «ФедералПресс».

По мнению татуировщика, молодая модель погибла из-за того, что анестезию ей мог ввести человек, у которого не было профильного медицинского образования. Ермак полагает, что мастер мог даже не понимать, есть ли у девушки аллергия на указанные препараты, когда вводил ей подкожный раствор.

«Мастер абсолютно виноват и должен быть осужден самым строжайшим образом. И людям стоит задумываться о том, ходить ли вообще к мастерам на дому», — сказал специалист.

Ермак выразил мнение, что тату-мастеры принимают клиентов на дому, поскольку не хотят придерживаться необходимых норм и соблюдать правила. По его словам, такие татуировщики нацелены «совсем на другие вещи».