Тату-мастер развеял мифы об инфекциях в красках

Тату-мастер: от красок для татуировок в России нельзя заразиться инфекцией

Тату-мастер Владимир Ермак заявил, что страхи перед красками для татуировок не имеют под собой основы. По его словам, краски не могут вызвать инфекционные заболевания, потому что в РФ их тщательно проверяют, сообщает «ФедералПресс» .

«Продукция, привозимая в Россию, как правило, представляет собой мировые бренды, прошедшие множество исследований и соответствующих проверок в разных странах», — утверждает специалист.

Ранее в американских красках нашли опасные бактерии, которые могут привести к гангрене, а также спровоцировать аллергические и токсические реакции, аутоиммунные заболевания. Ермак на этот счет сказал, что подобные исследования требуют критического осмысления.

Кроме того, сейчас на российском рынке в связи с санкциями активно продвигается продукция от отечественных производителей. За последние 10 лет российские компании научились делать качественные и гипоаллергенные краски, отметил тату-мастер.