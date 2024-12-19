19 декабря прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Владимирович в ходе прямой линии ответил на вопрос, почему в России наблюдается нехватка льготных жизненно-важных лекарственных препаратов, в том числе — для лечения рака, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что средства на все препараты выделяются в полном объеме. Кроме того, Владимир Путин отметил, что отечественные фармкомпании вкладывают десятки миллиардов рублей собственных средств в создание препаратов внутри страны.

«Лекарственное обеспечение — тема, волнующая многих россиян. Рада слышать о планах по укреплению отечественной фармацевтической отрасли — выход к 2030 году на 90% самообеспечения лекарствами — это серьезный шаг вперед. Конечно, необходимо обратить особое внимание на организацию торговли и своевременное принятие решений для обеспечения бесперебойного доступа граждан к жизненно необходимым препаратам, как подчеркнул Владимир Владимирович. Уверена, что озвученные Президентом планы найдут свое отражение в работе Правительства и улучшат качество жизни россиян. Спасибо Владимиру Владимировичу за открытый диалог и неустанную заботу о стране», — сказала депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.