Свыше 90 тыс жителей Коломны сделали прививку от гриппа

Более 90 тыс. жителей Коломны в возрасте старше 18 лет прошли вакцинацию от гриппа в Коломенской больнице. Еще около 6 тыс. жителей защитились с помощью вакцинации от пневмококковой инфекции. Большинство из них, чтобы сделать прививку, посетили одну из поликлиник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для тех, кто по разным причинам не может приехать в медучреждение, продолжают выезжать мобильные комплексы.

«Чаще всего мы направляем мобильные комплексы в сельские населенные пункты, чтобы сделать прививку в них могли жители пожилого возраста, маломобильные пациенты, которым сложно добраться до поликлиники. Также мобильные комплексы дежурят у торговых комплексов. На предстоящей неделе мобильные бригады совершат три выезда — в Озеры, село Октябрьское и деревню Андреевка. Жители смогут пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Коломенской больницы Татьяна Чернышева.

График выездов:

14 ноября — торговый центр «Магнум» в Озерах; с. Октябрьское, комплекс расположится около ФАПа по адресу: ул. Центральная, д. 1а;

15 ноября — д. Андреевка. Комплекс расположится на детской площадке.

Мобильные бригады будут дежурить с 9:00 до 12:00. Сделать прививку в мобильном пункте могут только жители округа, которым уже исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.