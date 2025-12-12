Свыше 90 новых цифровых рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

В терапевтическом корпусе Каширской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Продолжаем обновлять оборудование в наших медицинских учреждениях. С начала года в Подмосковье заработал 91 новый рентген-аппарат на сумму более 2,1 млрд рублей, в том числе один сегодня в Каширской больнице. На его закупку было направлено почти 33 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться к специалисту на прием можно через портал «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.