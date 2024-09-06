Свыше 90 литров крови для бойцов СВО сдали в Люберцах на донорской акции

В городском округе Люберцы состоялась очередная донорская акция, в ней приняли участие более 240 человек, удалось собрать для бойцов специальной военной операции более 93 литров крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоялась традиционная акция по сбору крови для участников СВО и военных, находящихся на лечении в госпитале. Акцию провел Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией округа.

Из всех желающих кровь сдали 208 человек, 34 донора получили медицинский отвод. Кровь нужна не только гражданским лечебницам, но и прифронтовым госпиталям, куда привозят раненых бойцов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.