Свыше 9 тыс операций провели в онкодиспансере Подмосковья в 2024 году

Онкологические заболевания остаются одной из главных проблем здравоохранения во всем мире. В условиях, когда количество пациентов с диагнозом «рак» неуклонно растет, важность своевременной диагностики и качественного лечения становится первостепенной задачей для медицинских учреждений. В этом контексте Московский областной онкологический диспансер демонстрирует впечатляющие результаты: за 2024 год здесь было проведено более 9 тысяч операций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за 2024 год в Московском областном онкологическом диспансере было проведено более 9 тысяч операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Московский областной онкологический диспансер своим примером показывает, как благодаря современным технологиям и профессионализму можно эффективно бороться с онкологическими заболеваниями. Проведение более 9 тысяч операций в 2024 году — это не только показатель высокой квалификации медиков, но и надежда на выздоровление для тысяч пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.