Свыше 9 тыс операций провели в онкодиспансенре Балашихи за прошлый год

В условиях, когда количество пациентов с диагнозом «рак» неуклонно растет, важность своевременной диагностики и качественного лечения становится первостепенной задачей для медицинских учреждений. В этом контексте Московский областной онкологический диспансер демонстрирует впечатляющие результаты: за 2024 год здесь было проведено более 9 тысяч операций, сообщает пресс-служба администрации округа Балашиха.

Московский областной онкологический диспансер — специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Учреждение имеет все необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, оснащен современной медицинской техникой, новейшими медицинскими и информационными технологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.