Свыше 83 тыс жителей Солнечногорска вакцинировались от гриппа

В городском округе Солнечногорск продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привито более 83 тыс. человек. Среди привитых — более 20 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцинацию проводят с использованием российских препаратов: для детей применяется четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», для взрослых — «Грипол Плюс», «СовиГрипп» и «Флю-м». Особое внимание уделяют вакцинации пациентов с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста.

«Грипп представляет собой серьезное заболевание с потенциальными рисками осложнений. Лучший метод профилактики — это своевременно сделанная прививка, защищающая как самого вакцинированного, так и окружающих. Отмечу, что сделать прививку можно до конца ноября», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через портал госуслуги или чат-бота Денис в Телеграме https://t.me/eregistratura_mo_bot. Прививочные кабинеты в поликлиниках работают с 8:00 до 20:00, в амбулаторных учреждениях и ФАПах — до 19:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.