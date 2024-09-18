Свыше 83 тыс человек прошли диспансеризацию в Химках с января

В городском округе Химки с начала года диспансеризацию прошли более 83 тысяч жителей. Проверить свое здоровье в городском округе можно в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Для прохождения медосмотра при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В поликлиниках на диспансеризацию выделены отдельные врачи, кабинеты и лаборатории. Вы можете взять себе день, который ваш работодатель обязан оплатить, потому что это ваше законодательное право. В отношении онкологии также важно проходить диспансеризацию. Если же у кого-то из родственников были онкологические заболевания, то лучше сходить и проверить здоровье заранее», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

В ходе осмотра в зависимости от возраста химчане сдают общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Также медицинские работники проводят анализ работы сердечно-сосудистой системы, делают электрокардиограмму, измеряют артериальное и внутриглазное давление.

Депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова напомнила, следующий Единый день диспансеризации в поликлиниках городского округа проведут 21 сентября. В зависимости от возраста горожане смогут сделать флюорографию, проверить работу сердца, измерить давление, вес, рост и пройти осмотры специалистов. Для прохождения медосмотра при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.