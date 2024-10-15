Свыше 80 тыс раз посетили онкопортал Подмосковья с января

В 2024 году онкопортал Подмосковья показал рост интереса граждан к вопросам здоровья. С начала года его посетили более 80 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онкопортал — важный ресурс о здоровье для жителей Подмосковья. Количество посещений портала подчеркивает важность платформы для жителей, стремящихся быть информированными о здоровье и медицинских услугах. Портал продолжает развиваться, оказывая поддержку каждому пользователю», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Больше всего пользователи портала посетили раздел «Новости». Так, с начала 2024 года, статью о выписке из амбулаторной карты в электронном формате просмотрели более 10 тысяч раз. Страницу Подмосковного онкодиспансера посетили более 8,1 тысячи раз. Также популярным среди посетителей портала стал раздел «Дни здоровья» — просмотрели 6,9 тысячи раз.

Портал доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.