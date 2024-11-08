Свыше 77 тыс жителей Королева уже привились от гриппа

В Королеве продолжается кампания по вакцинации. Прививку от гриппа сделали уже 77 105 человек — 61 939 взрослых и 15 166 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках города:

поликлиника филиала «Костинский» (ул. Дзержинского, д. 11);

поликлиника филиала «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10);

поликлиника филиала «Первомайский» (ул. Первомайская, д. 21А)

поликлиническое отделение № 3 (мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 6А);

поликлиническое отделение № 2 (ул. Павлова, д. 10).

Для посещения поликлиники необходимо предварительно записаться к врачу через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Также для королевцев работают прививочные пункты, в которых доступны вакцины «Флю-М», «Совигрипп», «Гриппол плюс» для взрослых и «Ультрикс-квадри» для детей. Кроме того, привиться можно и от пневмококковой инфекции — вакциной «Превенар».

Пройти вакцинацию можно и в гипермаркете «Глобус» по адресу ул. Коммунальная, д. 1. График работы с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 15:00. Для вакцинации в мобильном пункте предварительной записи не требуется, но при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.