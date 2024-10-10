Свыше 750 литров крови было заготовлено в Волоколамске в 2024 году

В Волоколамском округе активно развивается донорское движение, что позволяет местному отделению переливания крови ежегодно увеличивать количество собранной крови и ее компонентов. За первые девять месяцев 2024 года было проведено 1 669 донаций, что позволило собрать 750 литров цельной крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многие доноры возвращаются снова. С начала года кровь сдали уже 815 человек, из которых 216 сделали это впервые. 15 человек в этом году получили звание Почетного донора.

Служба крови Московской области в прошлом году признала Волоколамское отделение лучшим среди отделений переливания крови в категории «Развитие и пропаганда донорства среди населения». Это результат многочисленных донорских акций и постоянной работы по информированию населения о важности донорства.

«Если вы хотите помочь людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями и другими травмами, и болезнями, приходите стать донором в Волоколамское отделение переливания крови», — сказала главврач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.