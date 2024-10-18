Свыше 70 участковых терапевтов Ленинского округа отмечают профессиональный праздник

День участкового терапевта в России отмечается 17 октября. В Ленинском городском округе 72 специалиста отмечают свой профессиональный праздник. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Терапевт остается ключевой фигурой в системе оказания первичной медицинской помощи. Широкий спектр состояний пациентов, с которыми сталкивается участковый врач, предполагает постоянное совершенствование знаний в области методов лечения, диагностики и фармакологии. Поздравляю коллег-терапевтов с профессиональным праздником! Пускай труд во благо людей приносит удовольствие и радость», — приводятся в сообщении слова главного врача Видновской клинической больницы Бутая Бутаева.

Участковые врачи-терапевты принимают пациентов во всех поликлиниках и амбулаториях Ленинского округа. В этой должности в муниципалитете работают 72 человека. Специальность является одной из наиболее востребованных в учреждениях здравоохранения. Чтобы привлечь и закрепить квалифицированные кадры в муниципалитете действуют местные и региональные меры поддержки — компенсация арендной платы за жилье, программы «Земский доктор» и «Приведи друга», кроме того, 5 участковых терапевтов Ленинского округа обрели собственное жилье по губернаторской программе «Социальная ипотека».

«Одно из важнейших условий нашей работы — внимательное отношение к пациентам. Зачастую приходится не только назначать лечение и ставить диагнозы, но и просто выслушать человека, проявить терпение и заботу — это уже может оказать терапевтический эффект и способствовать улучшению состояния», — приводит пресс-служба слова врача-терапевта Видновской клинической больницы Яны Шмелевой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.