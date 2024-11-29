Свыше 70 медиков привлекли в поликлиники Лыткарина в 2024 году

С начала 2024 года в учреждения здравоохранения Лыткарина был принят на работу 71 человек. В настоящее время в Лыткаринской больнице работает 136 врачей-специалистов, 186 сотрудников среднего медицинского персонала, 26 работников младшего персонала и 141 других, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Лыткарино располагается близко к Москве, что способствует оттоку врачей в столицу, где им предлагается более высокий уровень заработной платы. Именно поэтому внимание акцентируется на удержании работающих и вновь принятых сотрудников. У нас очень много мер социальной поддержки», — сказал главный врач Лыткаринской больницы Сергей Андреев.

Укомплектованность Лыткаринской больницы медицинскими кадрами составляет 88%. Для привлечения сотрудников в Лыткаринской больнице реализуются ряд мер социальной поддержки: компенсация аренды жилья (20 000 рублей) медицинским работникам, возможность участия в подпрограмме «Социальная ипотека», доплата врачам участковой службы и молодым специалистам, частичная компенсация расходов на проезд общественным транспортом. Также на территории городского округа Лыткарино утверждена муниципальная мера поддержки единовременная выплата в размере 60 000 тыс. рублей лицам, имеющим среднее образование и впервые принятым на работу в государственные медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории г. о. Лыткарино, на должности медицинских сестер или медицинских братьев.

Узнать об актуальных вакансиях Лыткаринской городской больницы можно в отделе кадров учреждения или по телефону: 8 (495) 552-34-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.