Свыше 6,6 тыс обращений приняли специалисты Обкома в прошлом году

На минувшей неделе в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошла коллегия министерства здравоохранения Московской области, в ходе которой были подведены итоги работы отрасли за 2024 год. Обозначены новые цели и планы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли представители федеральных и региональных ведомств, курирующих сферу здравоохранения, руководители подмосковных больниц и приглашенные гости. В президиуме — заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, заместитель руководителя ФМБА России Михаил Ратманов, председатель общественного совета при Минздраве МО Николай Дайхес, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

«Выступила с докладом о работе Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2024 год. В числе главных достижений — рост охвата профсоюзного членства до 71,2%; реализация ряда крупных областных проектов, которые мы разработали совместно с министерством; усиление взаимодействия с социальными партнерами и реализация масштабной информационно-просветительской кампании в части изменений оплаты труда. Всего мы приняли и проработали свыше 6,6 тыс. обращений медработников», — рассказала Нина Суслонова.

По итогу года областной профсоюз работников здравоохранения провел свыше 3,3 тыс. проверок, выявил и устранил почти 3 тысячи нарушений. Совместные проекты, запланированные ведомством и профсоюзом на 2025 год, уже запущены в работу. Один из них — большой концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Доме Правительства Московской области уже в апреле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.