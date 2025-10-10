Свыше 64 тыс жителей Химок вакцинировались от гриппа

В Химках продолжается вакцинация от гриппа. С начала сентября прививку сделали более 64 тысяч химчан, из них свыше 17 тысяч — дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививка — надежный способ укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей. Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму подготовиться к началу пика заболеваемости.

«Вакцинация от гриппа остается самым надежным инструментом защиты организма от осложнений сезонных инфекций. Особенно важно прививать детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Каждый, кто делает прививку, укрепляет не только свой иммунитет, но и коллективную безопасность», — отметил депутат Мособлдумы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Перед вакцинацией врач-терапевт или педиатр проводит осмотр пациента, уточняет историю болезней и наличие хронических заболеваний.

Прививку можно сделать в ближайшей поликлинике. Для этого нужно предоставить только паспорт и полис ОМС.

Записаться на вакцинацию и узнать подробности можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» или в регистратуре.

