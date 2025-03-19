Свыше 600 маленьких пациентов из Подмосковья обучились в школе диабета

В отделении эндокринологии детского клинического центра имени Л. М. Рошаля функционирует школа сахарного диабета, где дети и их родители получают важные знания, необходимые для полноценной и активной жизни ребенка с этим диагнозом. С момента открытия в школе прошли обучение около 630 детей с сахарным диабетом 1 типа, и за последний месяц обучение прошли 176 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Школа диабета предоставляет детям и родителям все необходимые знания о питании, инъекциях инсулина и методах самоконтроля. Мы обучаем их правильным действиям в школьной обстановке и при физических нагрузках, а также навыкам самостоятельного введения инсулина и измерения уровня сахара. Родителей мы информируем о том, как действовать в условиях болезни или стресса. Таким образом, мы фактически вооружаем детей всеми навыками, необходимыми для жизни с диабетом, поскольку как режим питания, так и физическая активность требуют изменений. Вся эта информация предоставляется нашими высококвалифицированными детскими эндокринологами», — сказала заведующая отделением эндокринологии Валентина Шестерикова.

Обучение также проводится для детей с сахарным диабетом 2 типа. В настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 18 таких пациентов, и для них разработана специальная программа, акцентирующая внимание на важности режима питания и физической активности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.