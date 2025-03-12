Свыше 60 тыс жителей Подмосковья проконсультировались с врачом онлайн

В Московской области проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации и узнать результаты исследований можно через Интернет в ходе телемедицинской консультации. Телемедицинские консультации в регионе проводятся благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для жителей в регионе. Преимущество телемедицинских консультаций заключается в экономии времени, так как не нужно идти на прием к врачу в поликлинику. В ходе онлайн приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации. Всего с начала года более 60 тыс. человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.