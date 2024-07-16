Свыше 6 тыс раз жители Подмосковья узнали о состоянии родственника по номеру 122

В Московской области, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в стационаре больницы, не нужно ехать в больницу, достаточно оставить заявку по номеру 122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Узнать о состоянии родственника в больнице можно оставив заявку по номеру 122. После этого сотрудник больницы или лечащий врач самостоятельно свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тыс. раз», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.