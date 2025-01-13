Свыше 6 тыс юных спортсменов Люберец прошли обследование в диспансере за год

Юные спортсмены городского округа Люберцы ежегодно проходят обследования для допуска к занятиям. В 2024 году специалисты врачебно-физкультурного диспансера Люберецкой областной больницы проверили здоровье шести тысяч детей, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

«Юные спортсмены, в основном это воспитанники спортивных школ, имеют очень большие физические нагрузки. Они занимаются до пяти дней в неделю по 2−3 часа. Чтобы определить, как растущий организм переносит эти нагрузки и своевременно выявить отклонения в состоянии здоровья, ребенка нужно регулярно обследовать», — пояснил заведующий врачебно-физкультурным диспансером Александр Игумнов.

Ежегодно во врачебно-физкультурном диспансере врачи-специалисты: хирург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, невролог, уролог, травматолог и педиатр осматривают ребенка. Заключение о допуске к занятиям или соревнованиям дает спортивный доктор.

За прошедший год у многих обследованных детей была выявлена миопия. По словам Александра Игумнова, большая часть родителей при этом узнали о проблеме своих детей впервые. Юные пациенты были направлены в поликлиники по месту жительства к врачу офтальмологу для коррекции зрения. Теперь очки или линзы позволят снять нагрузку, чтобы оно перестало снижаться.

«Чтобы не приносить во взрослую жизнь проблемы, например такие как, грыжи, плоскостопие и сколиоз, лучше выявить их в раннем возрасте и принять меры. Это наша главная задача. Кроме того, наши специалисты дают ребенку и родителям рекомендации по спортивной нагрузке и виду спорта, который поможет решить, а не усугубит проблему», — уточнил Александр Игумнов.

На обследование во врачебно-физкультурный диспансер Люберецкой областной больницы (г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 30) юного спортсмена направляет врач-педиатр или тренер спортивной школы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.