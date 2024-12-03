Свыше 6 млн звонков приняла робот Светлана в Подмосковье в 2024 году

В Московской области внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она может вызвать врача на дом, записать на прием к медицинскому специалисту, а также сама выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье обработку входящих звонков по тел. 122 проводит голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Мы внедрили ее в сферу здравоохранения в 2021 году. Всего за все время работы она обработала почти 20,5 млн звонков, а с начала этого года более 6 млн», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме, одновременно она может принимать 600 звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора. Записаться на прием к врачу можно по тел. 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.