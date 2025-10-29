Свыше 52 тыс жителей Солнечногорска сделали прививки от гриппа с начала сезона

В городском округе Солнечногорск продолжается активная кампания вакцинации населения против гриппа типа A и B. Для процедуры используются современные трех- и четырехвалентные вакцины отечественного производства, признанные безопасными и эффективными. С конца августа сезонную вакцинацию против гриппа прошли более 15 тыс. детей и почти 37 тыс. взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед уколом врач обязательно проводит предварительный осмотр пациента. Для прививок используются российские инактивированные вакцины: дети в возрасте от шести месяцев до 18 лет получают четырехкомпонентную вакцину «Ультрикс-квадри», взрослые же прививаются трехвалентными препаратами «Совигрипп» либо «Флю-М».

«Лучшая защита от гриппа — вовремя проведенная вакцинация, обеспечивающая безопасность как себе, так и окружающим. Подчеркну, жители городского округа Солнечногорск могут пройти вакцинацию до конца ноября», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Вакцинация против гриппа доступна с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, до 19:00 — в амбулаторных учреждениях и в фельдшерско-акушерских пунктах. Помимо этого, прививки делают непосредственно в образовательных учреждениях, включая школы и детские сады, а также на солнечногорских предприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.