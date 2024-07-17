Свыше 500 тыс звонков для оценки работы бригад скорой совершено в Подмосковье

В Московской области осуществляется автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта Светлана связывается с пациентом, к которому накануне выезжала бригада, и просит оценить ее работу по 5-балльной шкале, где 1 балл — «абсолютно плохо», а 5 — «отлично», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все мы знаем, что сотрудники скорой первыми оказываются рядом с людьми, которым требуется медицинская помощь. Благодаря опросу жители Подмосковья могут выделить лучших сотрудников, которых мы дополнительно премируем по результатам работы за квартал и год. В настоящий момент роботом с начала года выполнено уже более 500 тыс. звонков», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи в категориях «врач», «фельдшер», «медицинская сестра (медицинский брат)» и «водитель», имеющих оценку удовлетворенности «5-отлично».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.