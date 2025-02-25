Более 50 врачей Казахстана получили знания под руководством специалиста МОНИИАГ

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского расширяет международное сотрудничество. 22–23 февраля 2025 года в городе Астана (Казахстан) состоялась двухдневная научно-практическая школа для врачей республики. Обучение провела руководитель отделения ультразвуковой диагностики МОНИИАГ Тамара Ярыгина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Школа, посвященная вопросам ультразвуковой диагностики аномалий плацентации: предлежания, врастания плаценты, а так же нарушений функции плаценты, собрала более 50 врачей из различных регионов Республики Казахстан. Благодаря обширному опыту, накопленному в стенах МОНИИАГ, участники школы смогли значительно расширить свои теоретические знания и на практических примерах во время «живых» демонстраций, получить новые навыки диагностики этих грозных осложнений беременности», — сказала Ярыгина.

В планах врачей МОНИИАГ — дальнейшее тесное сотрудничество с врачами различных стран и внедрение передового опыта Московской области в диагностике акушерских осложнений и профилактике задержки роста плода и мертворождения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.