Свыше 45 тыс онлайн-консультаций получили жители Реутова в 2024 году

В Реутове телемедицинские консультации стали незаменимым инструментом для пациентов всех возрастов. Взрослые жители округа, женщины, которые скоро станут мамами и дети могут получить квалифицированную помощь врачей, не выходя из дома, сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году специалисты Реутовской клинической больницы провели 45 357 онлайн-консультаций, что подтверждает высокий спрос и эффективность этой услуги.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксаны Коробкиной, телемедицина позволяет решить многие вопросы дистанционно. Например, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист или получить повторную консультацию. Особенно это важно для пациентов с ослабленным иммунитетом, которым нежелательно посещать многолюдные места. Для виртуального приема достаточно иметь смартфон и доступ в интернет.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122, на инфомате в поликлинике или у лечащего врача.

Телемедицина — это не просто удобно, но и экономит время: больше не нужно стоять в очередях или добираться до медицинского учреждения. К тому же, это безопасно, особенно в периоды сезонных заболеваний. Наукоград идет в ногу со временем, предлагая современный и доступный способ заботы о здоровье для каждого жителя города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.