Свыше 445 тыс жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию в 2024 году

Жители Московской области от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Всего с начала года репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе такого осмотра женщинам доступна консультация акушера-гинеколога, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут получить консультацию уролога, который при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное прохождение обследования позволит врачу вовремя выявить риски и, при необходимости, назначить необходимое лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.