Свыше 40 тыс человек вакцинировались от гриппа в округе Чехов

Более 40 тысяч человек вакцинировались от гриппа в городском округе Чехов. Каждую среду с 9:00 до 12:00 на Советской площади, д. 3, работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Жители Чехова могут вакцинироваться от гриппа и пневмококка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для взрослых используют препараты «Совигрипп» и «ФЛЮ-М», а для детей — «Ультрикс Квадри». Вакцинация от пневмонии осуществляется с применением препарата «Превенар». Предварительная запись не требуется. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в округе 26 августа. Сделать прививку можно не только в мобильном ФАПе, но и в местных поликлиниках. В Чехове они расположены по адресам: ул. Пионерская, 2, ул. Гагарина, 37А и в фельдшерско-акушерских пунктах, что делает доступ к вакцинации максимальным.

Важно помнить о необходимости вакцинации, так как это эффективный способ защиты от вирусов, особенно в условиях сезонных эпидемий. Обращение за помощью к медработникам не только улучшает здоровье, но и способствует формированию коллективного иммунитета в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.