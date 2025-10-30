сегодня в 18:58

Свыше 40 тыс человек вакцинировались от гриппа в Лобне

В Лобне продолжается масштабная вакцинация, стартовавшая 1 сентября. Все больше жителей выбирают этот надежный способ защиты от гриппа и его осложнений. К настоящему времени прививку сделали уже более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сообщениям врачей Лобненской больницы, взрослое население вакцинируют эффективными и безопасными отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп». Для детей с 6-месячного возраста доступна современная четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри», действующая против двух штаммов гриппа А и двух штаммов гриппа В.

Сделать прививку можно бесплатно по ОМС в одном из пунктов вакцинации.

Для взрослых:

Центральная поликлиника: ул. Заречная, 15Е;

Городская поликлиника № 2: ул. Краснополянская, 34.

Также производится выездная вакцинация.

График на ноябрь (время работы: с 9:00 до 15:00):

01.11.25 — ТЦ «Надежда»;

08.11.25 — ТЦ «Поворот»;

15.11.25 — Кабинет ВОП, с. Озерецкое, Бульвар Мечта, 4;

22.11.25 — ТЦ «Поворот»;

29.11.25 — Кабинет ВОП, Комиссара Агапова, 9.

Для детей:

Детская поликлиника: ул. Победы, 6.

Кроме того, дети, посещающие школы и детские сады, вакцинируются в образовательных учреждениях.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и допускает к прививке только при отсутствии противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.