Свыше 4 тыс выездов совершили мобильные медкомплексы с начала года в Подмосковье

Для повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Московской области проводятся выезды мобильных комплексов. В них можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе мы организовываем доступную и качественную медицину даже в отдаленные местности. Для этого у нас есть мобильные комплексы, которые с начала года совершили более 4 тысяч выездов и проверили здоровье порядка 100 тысяч наших жителей. Отмечу, что на выезды такие комплексы формируются индивидуально — под потребности каждого населенного пункта», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.