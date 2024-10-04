Свыше 32 тыс человек сделали прививку от гриппа в Королеве

В наукограде продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Пройти вакцинацию от гриппа в этом сезоне возможно с использованием вакцин «Ультрикс-квадри» или «Совигрипп» — для взрослых и «Флю-М» — для детей. Также возможно сделать прививку от пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Привиться можно в городских поликлиниках любому желающему старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Запись на прием к врачу осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бота Дениса.

Для удобства жителей в Королеве работает мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «Глобус» по адресу: ул. Коммунальная, д. 1.

График работы мобильного пункта: понедельник–пятница — с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00. В воскресенье и праздничные дни мобильный пункт не работает.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.