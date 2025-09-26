Свыше 300 тыс детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье

В Московской области проходит масштабная кампания по вакцинации от гриппа как взрослого, так и детского населения. Для вакцинации в регионе применяются современные и безопасные вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тыс. детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.