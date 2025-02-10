Свыше 300 пациентов продлили рецепты на лекарства с помощью робота Светланы

В декабре 2024 года в Московской области стартовал пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Робот Светлана самостоятельно звонит пациентам и напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. В этом случае пациенту не нужно посещать поликлинику, так как для продления рецепта нужен только доступ в Интернет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На данный момент проект уже внедрен в Лобне и теперь реализуется в Жуковском и Красногорске, а в дальнейшем масштабируется на весь регион. Робот Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что позволяет продлить рецепт без очного визита в поликлинику. Мы видим положительный отклик жителей на пилотный проект. На данный момент этой возможностью воспользовались уже более 300 пациентов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Также робот Светлана обрабатывает входящие звонки по тел. 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.