Свыше 300 операций проведено в детском центре имени Рошаля в Подмосковье

Врачи стационара детского клинического центра имени Л. М. Рошаля проводят операции маленьким пациентам. Медицинскую помощь в нем могут получить жители всей России, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Детский центр стоит на трех китах: оборудование, современные технологии оказания медицинской помощи детям и самое главное — наши специалисты, те, кто помогают сохранять жизни нашим маленьким пациентам. Так, с начала работы центра мы провели уже более 300 операций и, что особенно важно, 90% операций малоинвазивные», — сказала главный врач детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Малоинвазивные операции менее травматичны, так как выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычному образу жизни. Это стало возможно благодаря новейшему медицинскому оборудованию, которым оснащен центр, а также опыту медицинских специалистов.

«Операция прошла легко, а врачи проявили невероятное внимание и заботу. Центр уютный и комфортный, с возможностью оставаться с ребенком во время всего лечения. Уезжаем домой счастливые и спокойные», — поделилась мама Виктория.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.