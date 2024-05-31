Свыше 300 обращений поступает на горячую линию паллиативной помощи Подмосковья

Сложно переоценить необходимость и важность паллиативной помощи. Более 300 обращений круглосуточно поступает на многоканальную горячую линию координационного центра паллиативной помощи жителям региона в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для детей с неизлечимыми заболеваниями созданы 4 отделения. Всего это 111 детских коек.

Благодаря координационному центру родители маленьких пациентов со всей Московской области могут оперативно решить возникающие вопросы по лечению, госпитализироваться в медучреждения подходящие для их городских округов и целей, а так же получить услугу «социальная передышка».

Ведущим центром является Московский областной детский хоспис. Это первое и единственное государственное медицинское учреждение в Московской области, оказывающее паллиативную медицинскую помощь детям. В этом году ему исполнится 5 лет. Здесь не только оказывают спецпомощь, но и занимаются досугом детей и культурным развитием.

«Хоспис начал свою работу с курирования 77 пациентов и в настоящее время под его патронажем находится более 600 детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В 2023 году был увеличен коечный фонд с 13 коек до 73, что позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей», — добавила руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи, прав и возможностей можно номеру телефона +7 (498)683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные разделы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.