Свыше 3 тыс жителей Химок прошли реабилитационное лечение в этом году

Для многих пациентов отделения реабилитации это — отправная точка большого пути. Так, в Химках через руки специалистов прошли более 3 000 пациентов — людей, для которых реабилитация стала шансом вернуться к полноценной жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За каждой цифрой — человеческая история, боль и надежда. Мы видим, как профессионализм и внимание наших врачей буквально возвращают людей к жизни. Это — подлинный пример заботы государства о человеке», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Ключевой принцип: чем раньше начать, тем лучше результат. В Химкинской клинической больнице это понимают как нигде — и выстраивают процесс так, чтобы каждый пациент получил помощь вовремя.

«Сегодня в Химках созданы условия, когда качественная реабилитация доступна каждому. Особое внимание в округе уделяют оснащению центров современными технологиями и поддержке медицинских кадров — это основа эффективного восстановления здоровья жителей», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

В арсенале врачей — не просто оборудование, а умные помощники, которые чутко реагирующие на состояние пациента:

аппараты с биологической обратной связью — во время тренировки человек видит на экране результаты своих усилий, что мотивирует и помогает контролировать прогресс;

устройства для уменьшения боли — мягко снимают дискомфорт, позволяя сосредоточиться на восстановлении;

системы лимфодренажа и улучшения венозного оттока — борются с отеками, ускоряя выздоровление.

Круглосуточный стационар расположен в микрорайоне Сходня на улице Мичурина, 31а. Также Центр реабилитации есть во взрослой поликлинике № 6, которое работает по принципу дневного стационара.

Чтобы попасть на бесплатную реабилитацию необходимо направление от терапевта или лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.