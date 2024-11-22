Свыше 28 тыс жителей Можайска вакцинировались от гриппа с начала осени

В Можайске более 28 тысяч жителей вакцинировались от гриппа с начала осени. Наличие хронических болезней и возрастных симптомов не является противопоказанием для прививок от гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грипп представляет особую опасность для людей старше 55 лет. С возрастом снижается как естественный, так и приобретенный иммунитет, что делает организм уязвимым перед различными вирусами, включая те, которые могут угрожать жизни. У пожилых пациентов чаще возникают серьезные осложнения, такие как вирусная пневмония и тромбы в разных частях тела.

Чтобы уменьшить риск таких осложнений, рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию.

«Регулярная вакцинация создает устойчивый долгосрочный иммунитет. Мы используем современные и безопасные российские вакцины Совигрипп и Флю-М. Эти препараты формируют искусственный иммунный ответ к конкретному вирусу, способствуя выработке защитных белков — антител. Особенно важна такая защита для пожилых пациентов, поэтому регулярная вакцинация остается самым эффективным способом профилактики», — сказала и. о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Можайской больницы Анастасия Малина.

Медик отмечает, что наличие хронических болезней и возрастных симптомов не является противопоказанием для прививок от гриппа. Вакцинироваться можно спустя 2-4 недели после того, как обострение хронической болезни будет под контролем.

Взрослые могут пройти вакцинацию в кабинете № 206 взрослой поликлиники Можайской больницы, дети — в кабинетах № 200 и 201 детской поликлиники, а также в местных фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.