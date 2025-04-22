Свыше 250 операций провел робот-ассистированных систем в Подмосковье с начала года

В Московской области операционные вмешательства проводятся с применением робот-ассистированных систем. Такой аппарат состоит из нескольких блоков — системы управления, за которой работает врач, робота, выполняющего команды специалисты. На камере врач видит изображение оперируемого органа и управляет «руками» робота, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня в больницах региона работают 3 робот-ассистированные системы — в Воскресенской больнице, детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, периоде восстановления и реабилитации быстрый, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по ОМС. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. Специалисты детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами.

Решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.