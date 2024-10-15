Свыше 25 человек прошли курсы по уходу за больными в Долгопрудном

В больнице Долгопрудного продолжаются курсы по уходу за больными родственниками. Его организовали сестры милосердия Долгопрудненского Благочиния, которые помогают в медучреждении. Бесплатные занятия уже прошли более 25 человек, которые получили навыки, необходимые для обслуживания болеющих родных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Не только заботиться о своих близких, но и делать это правильно, — необходимость для слушателей курса. Так случилось, что в их семьях есть лежачие больные, за которыми надо уметь ухаживать — безболезненно и качественно.

Кроме того, техники, которым обучают на курсах, позволяют сохранить здоровье и самим ухаживающим — не надрываясь и разумно расходуя силы.

За два выходных дня волонтеры обучают основам безопасного перемещения, гигиены, позиционирования, кормления лежачих пациентов и другим навыкам.

Полученные теоретические и практические знания выпускники курса смогут применять как дома, так и в больнице, ухаживая за родными в стационаре.

Занятия проходят раз в месяц для всех желающих. Ближайшие даты — 19 и 20 октября с 12:00 до 15:00. Записаться на курс можно, отправив сообщение по номеру: +7 (916) 428-99-12 (координатор Екатерина).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.