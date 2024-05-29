Свыше 220 врачей прошли арт-терапевтические тренинги в Подмосковье

«Психологическая поддержка медицинских специалистов является одной из основных составляющих проекта «Наш участковый врач». Врачи первичного звена всегда первыми встречают пациента, а педиатры «лечат» также и родителей детей. Мы ввели арт-терапевтические тренинги в начале мая этого года. Всего было проведено 28 занятий, в которых приняли участие 222 медицинских специалиста», — рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Такой тренинг помогает справиться со стрессом, тревогой и эмоциональным напряжением. На занятиях врачи рисуют, сочиняют сказки, слушают музыку и открывают себя в разных видах творчества. Цель тренера в данном случае — обозначить и разрешить проблему или конфликт, прояснить травмирующее переживание. Групповая форма арт-терапии позволяет развивать ценные навыки, повысить самооценку участников, решить общие проблемы, кроме того на таких занятиях члены группы помогают и поддерживают друг друга, освобождаются от психологического напряжения.

Всего в рамках проекта НИКИ детства и Минздрава Подмосковья «Наш участковый врач» для детских специалистов региона проводятся три психологических тренинга: эмоциональный интеллект, профилактика профессионального выгорания и арт-терапия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.