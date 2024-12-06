Свыше 210 человек в Люберцах сдали кровь для бойцов СВО

В городском округе Люберцы состоялась акция по сбору крови для госпиталя Вишневского, в ней приняли участие более 210 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шестая акция по сбору крови для участников специальной военной операции и военных, находящихся на лечении в госпитале прошла во Дворце спорта «Триумф».

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского министерства обороны Российской Федерации перед донацией взяли кровь на группу и уровень гемоглобина, измерили артериальное давление и собрали анамнез каждого пациента. Всех, кто не имел противопоказаний, допустили до сдачи крови.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.