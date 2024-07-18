Свыше 200 заявок поступило на участие в премии медработников Подмосковья

В Московской области у медицинских работников есть возможность принять участие в премии — «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Победители смогут получить единовременную денежную выплату в размере 180 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прием заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а уже с 22 июля экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры врачей-конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ. В настоящий момент поступило более 200 заявок на участие от наших медработников», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Прием заявок для номинации «Подмосковный врач» начался 20 июня и уже завершен, для номинаций «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/ Подмосковный медицинский брат» заявки принимаются по 15 августа. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теоретические вопросы, практические задания и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Подмосковья не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. В настоящее время продолжается прием заявок на участие в премии от среднего медицинского персонала. Направить ее можно на эл. адрес mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж № 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.