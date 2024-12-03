Свыше 2 тыс исследований на рентгенодиагностическом комплексе провели в Подмосковье

В Московском областном онкодиспансере провели более 2 тысяч исследований на новом рентгенодиагностическом комплексе. Современный стационарный рентгенодиагностический аппарат, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии, который обеспечивает высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Преимущества комплекса в том, что дека стола может перемещаться в 4-х направлениях, ее фиксация в пространстве осуществляется при помощи мощной электромагнитной установки. Высота регулируется в широком диапазоне, позволяя работать с детьми, а также с пациентами с ограниченными возможностями», — рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

Медицинская техника приобретена в конце 2023 года по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение». По сравнению с традиционной рентгенографией обследование пациентов на цифровых рентгеновских аппаратах позволяет получать более качественные изображения исследуемых областей, и что очень важно, при сниженной лучевой нагрузке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.