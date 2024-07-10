Свыше 180 тыс человек Подольска пройдут бесплатную диспансеризацию в этом году

В текущем году 185 тыс. жителей Подольска пройдут бесплатную проверку здоровья. Сделать это можно во всех поликлинических подразделениях ПОКБ ежедневно в часы работы поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для работающих жителей округа дважды в месяц по субботам проходит единый день диспансеризации.

Также медицинские бригады выезжают на предприятия округа, выездные администрации. Совместить диспансеризацию можно и с семейной прогулкой в парке имени Виктора Талалихина. Там ждут пациентов все лето по субботам с 9:00 до 13:00.

Результаты анализов появятся в личном кабинете госуслуг. При подозрении на наличие заболевания, пациента направят на второй этап диспансеризации — углубленное обследование для уточнения диагноза в поликлинике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.