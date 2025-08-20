Свыше 180 единиц современного медоборудования получила больница Дмитрова

В гинекологическое отделение поступил современный наркозный аппарат Dräger Atlan A350XL, который уже успешно интегрирован в рабочий процесс медицинского персонала.

Новое оборудование существенно повысит качество анестезиологического обеспечения при проведении хирургических вмешательств.

Dräger Atlan A350XL представляет собой аппарат экспертного класса, который получил признание специалистов благодаря своей надежности, точности и удобству эксплуатации. Его внедрение позволит значительно улучшить качество анестезиологического пособия и обеспечить максимальную безопасность пациентов во время операций.

«В этом году мы уже получили более 180 единиц современного медицинского оборудования, и работа по модернизации продолжается. Наша главная задача — обеспечить жителей Дмитровского округа качественной и доступной медицинской помощью», — подчеркнул главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

На вооружение хирургов Дмитровской больницы также поступило новое оборудование. Им передали сразу две системы видеоэндоскопической визуализации, которые уже начали использовать в экстренных и плановых операциях.

Эти системы соответствуют современным высоким стандартам качества оказания хирургической помощи пациентам, позволяют проводить эндоскопические операции с качественной визуализацией благодаря применению высоких технологий. Благодаря этому хирурги могут выполнять широкий спектр оперативных вмешательств с прецизионным подходом и малой травматичностью, что позволит ускорить реабилитацию пациентов и сократить сроки пребывания в стационаре.

Ежегодно в Дмитровской больнице проводится около 300 эндоскопических операций, и внедрение новой системы позволит не только увеличить это число, но и расширить спектр выполняемых операций, значительно повысить качество хирургического лечения для жителей округа.

Обновление материально-технической базы Дмитровской больницы остается одним из приоритетных направлений развития медицинского учреждения.

За текущий год больница получила 188 единиц современного оборудования, включая:

цифровые рентгеновские комплексы;

оборудование для офтальмологического отделения;

аппаратуру для оториноларингологии;

оборудование для операционного блока;

современные травматологические установки;

инновационные функциональные кровати.

Благодаря новому оборудованию врачи Дмитровской больницы могут оказывать медицинскую помощь на уровне современных стандартов, а пациенты получают качественное лечение в комфортных условиях.

«Развитие медицины — одно из приоритетных направлений работы администрации округа. Благодаря государственной программе „Здравоохранение Подмосковья“, которая успешно действует при личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, наша больница регулярно получает современное оборудование, это позволяет оказывать помощь на уровне лучших медицинских центров. Уверен, что современные технологии и профессионализм наших врачей помогут сохранить здоровье многим жителям округа», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.