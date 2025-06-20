Свыше 1,8 тыс человек прошли лечение в подмосковных центрах репродуктивного здоровья

В Московской области пары, планирующие беременность или столкнувшиеся со сложностями при зачатии ребенка естественным путем, могут получить консультацию и пройти лечение в центрах репродуктивного здоровья семьи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье созданы все условия для сопровождения семейных пар, мечтающих о ребенке. В регионе функционирует 7 центров репродуктивного здоровья семьи. До конца года откроем еще 1. Важно, что в одном месте супруги могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи: профилактику, диагностику, лечение и сопровождение беременности. На данный момент лечение в центрах прошли более 1,8 тыс. человек», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице. В них ведут прием акушеры-гинекологи, репродуктологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие специалисты. Наблюдение и лечение осуществляется бесплатно, по полису ОМС. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.