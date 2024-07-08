Свыше 17 млрд руб будет выделено на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На мероприятия в рамках нацпроекта в 2024 году предусмотрены средства — более 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, они, в первую очередь, направлены на совершенствование системы здравоохранения региона, кадровую обеспеченность медучреждений, снижение показателей смертности за счет улучшения организации оказания медицинской помощи и применения цифровых технологий.

«Так, запланировано приобретение более 6,8 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе 138 — „тяжелого“, а также 77 машин скорой помощи. Кроме того, предусмотрено переоснащение современным медицинским оборудованием 46 медучреждений в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями», — сказал спикер регионального парламента.

Всего же, по его словам, в поликлиники, в том числе детские, онкологические диспансеры, региональные сосудистые центры и отделения за последние годы поставлено порядка 4,7 тысячи единиц медицинского оборудования.

«Кроме того, в целях оказания первичной медпомощи проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 тысяч человек за последние 5 лет построены порядка 30 ФАПов, поставлено более 30 передвижных медицинских комплексов», — привел данные Брынцалов.

В продолжении председатель Мособлдумы перешел к планам на ближайшие 3 года.

«За это время построим многопрофильную клинику в Балашихе, 14 поликлиник, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 центр общей врачебной практики, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, реконструируем лечебный корпус психиатрической больницы в Чехове, два здания областной клинической больницы в Подольске, отремонтируем 70 медицинских учреждений», — перечислил спикер подмосковного заксобрания.

В 2024-м, он отметил, завершится строительство 21 объекта здравоохранения: 5 больниц и поликлиник, 13 ФАПов и здравпунктов, 2 подстанций скорой помощи, 1 центра семейной медицины.

Что касается развития цифровых технологий в сфере здравоохранения — в первую очередь, целью на этот год является повышение числа зарегистрированных граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг.

«К концу 2024 года доля случаев оказания медицинской помощи, по которым представлены электронные медицинские документы, составит 100%, долю записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, планируется довести до 63%», — поделился планами Брынцалов.

Также в Московской области продолжается программа по замене аналогового оборудования на современное цифровое. Так, обновлению подлежат аналоговые рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы.

«Только за последний год в регионе установили взамен старых 172 современных аппарата. До конца 2024 года планируется заменить ещё четыре единицы», — сказал председатель Мособлдумы.

Помимо того, добавил Брынцалов, в рамках нацпроекта в Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской больницах начали работать школы паллиативного пациента для родственников таких больных. В Видновской больнице открыт региональный эндокринологический центр.

«Президент озвучил одну из целей нацпроекта — к 2030 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. И открытие таких профильных учреждений и специализированных школ, уверен, помогут в Подмосковье установленных показателей достигнуть», — сказал он.

Для медицинских работников, прибывших на удаленные и труднодоступные территории, предусмотрена единовременная выплата:

· до 1,5 млн. руб. — по программе «Земский доктор»;

· до 750 тыс. руб. — по программе «Земский фельдшер».

В 2024 году планируется предоставить выплату 239 медицинским работникам (210 врачам, 29 работникам среднего медперсонала).

С 2022 г. медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения МО с высшим или средним медицинским образованием предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 20 000 руб. Утвержден перечень, состоящий из 35 должностей медработников, при замещении которых предоставляется данная мера.

С 2024 г. расширена категория получателей — теперь ежемесячную выплату имеет право получать семья медицинских работников в размере 30 000 руб. на семью.

По состоянию на май 2024 г. ежемесячную выплату получают более 11 000 медработников (врачи — 4 092; средний медицинский персонал — 7 240), в том числе 79 семей, где супруги являются медиками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным