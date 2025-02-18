Свыше 162 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

Ежегодно в Подмосковье проводятся бесплатные профилактические осмотры детей всех возрастов. С начала текущего года профосмотры прошли на 43,7 тыс. детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Уже более 162 тыс. школьников и дошкольников прошли профосмотры. Одно из значительных преимуществ — родителям не нужно тратить время на посещение поликлиники, так как бригада медиков приезжает непосредственно в школы и детские сады, а результаты направляются родителям электронно в личный кабинет на портал госуслуг», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.